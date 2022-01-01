Diretório de Empresas
Splunk
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Splunk Salários

O salário da Splunk varia de $51,822 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Vendas na extremidade inferior a $733,000 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Splunk. Última atualização: 8/29/2025

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
P2 $171K
P3 $227K
P4 $300K
P5 $403K
P6 $726K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA)

Engenheiro de Fiabilidade de Site

Gestor de Produto
P2 $189K
P3 $219K
P4 $261K
P5 $422K
P6 $652K
P7 $733K
Vendas
P2 $121K
P3 $158K
P4 $245K
P5 $312K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

83 48
83 48
Gestor de Engenharia de Software
M3 $366K
M4 $411K
M5 $563K
Designer de Produto
P2 $150K
P3 $218K
P5 $351K

Designer UX

Arquitecto de Soluções
P4 $229K
P5 $282K

Arquiteto de Dados

Cloud Security Architect

Cientista de Dados
Median $265K
Marketing
P2 $106K
P5 $268K
Gestor de Programa Técnico
Median $224K
Analista Financeiro
Median $145K
Gestor de Programa
Median $170K
Engenheiro de Vendas
Median $51.8K
Tecnólogo de Informação (TI)
Median $157K
Recrutador
Median $141K
Redactor Técnico
Median $145K
Gestor de Projecto
Median $156K
Analista de Cibersegurança
Median $425K
Contabilista
$252K

Contabilista Técnico

Gestor de Operações de Negócio
$147K
Analista de Negócio
Median $161K
Desenvolvimento de Negócio
$63.3K
Chefe de Gabinete
$371K
Atendimento ao Cliente
$229K
Analista de Dados
$167K
Recursos Humanos
$249K
Consultor de Gestão
$153K
Operações de Marketing
$162K
Gestor de Design de Produto
$481K
Operações de Receita
$200K
Recompensas Totais
$241K
Investigador de UX
$129K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Aquisição

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ações
RSU

Na Splunk, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire-se no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire-se no 2nd-ANO (8.32% trimestral)

  • 33.3% adquire-se no 3rd-ANO (8.32% trimestral)

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Splunk, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)

Tens alguma questão? Pergunta à comunidade.

Visita a comunidade Levels.fyi para interagires com funcionários de diferentes empresas, obteres dicas de carreira e muito mais.

Visita Agora!

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Splunk é Gestor de Produto at the P7 level com uma remuneração total anual de $733,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Splunk é $227,427.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Splunk

Empresas Relacionadas

  • Okta
  • Box
  • Palo Alto Networks
  • Pure Storage
  • UiPath
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos