Okta
Okta Salários

O salário da Okta varia de $66,000 em remuneração total por ano para um Assistente Administrativo na extremidade inferior a $868,333 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Okta. Última atualização: 9/17/2025

$160K

Engenheiro de Software
Software Engineer 1 $172K
Software Engineer 2 $188K
Senior Software Engineer $223K
Staff Software Engineer $309K
Principal Software Engineer $351K
Architect $425K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA)

Engenheiro de Fiabilidade de Site

Gestor de Engenharia de Software
Manager $304K
Sr. Manager $354K
Director $392K
Sr. Director $868K
Gestor de Produto
Product Manager $229K
Senior Product Manager $273K
Group Product Manager $339K

Marketing
Senior Marketing Manager $245K
Marketing Director $400K

Gestor de Marketing de Produto

Engenheiro de Vendas
Median $200K
Vendas
Median $195K
Arquitecto de Soluções
Median $213K

Arquitecto de Segurança na Nuvem

Gestor de Programa Técnico
Median $220K
Designer de Produto
Median $143K

Designer UX

Tecnólogo de Informação (TI)
Median $185K
Operações de Negócio
Median $240K
Analista de Negócio
Median $257K
Atendimento ao Cliente
Median $150K
Gestor de Programa
Median $249K
Recrutador
Median $166K
Assistente Administrativo
Median $66K
Contabilista
$310K

Contabilista Técnico

Gestor de Operações de Negócio
$210K
Desenvolvimento de Negócio
$76.5K
Chefe de Gabinete
$169K
Sucesso do Cliente
$149K
Analista de Dados
$213K
Cientista de Dados
$206K
Analista Financeiro
$221K
Recursos Humanos
$184K
Jurídico
$214K
Analista de Cibersegurança
$145K
Gestor de Conta Técnico
$141K
Redactor Técnico
Median $144K
Investigador de UX
$118K
Cronograma de Aquisição

33.4%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ações
RSU

Na Okta, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.4% adquire-se no 1st-ANO (33.40% anual)

  • 33.3% adquire-se no 2nd-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire-se no 3rd-ANO (33.30% anual)

No cliff

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Okta, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)

No cliff

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Okta é Gestor de Engenharia de Software at the Sr. Director level com uma remuneração total anual de $868,333. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Okta é $213,060.

Outros Recursos