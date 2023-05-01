Diretório de Empresas
Spirit Airlines
Spirit Airlines Salários

O salário da Spirit Airlines varia de $91,800 em remuneração total por ano para um Analista de Dados na extremidade inferior a $143,100 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Spirit Airlines. Última atualização: 9/19/2025

$160K

Gestor de Produto
Median $143K
Analista de Dados
$91.8K
Gestor de Projecto
$124K

Engenheiro de Software
Median $100K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Spirit Airlines é Gestor de Produto com uma remuneração total anual de $143,100. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Spirit Airlines é $111,908.

