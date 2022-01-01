Shipt Salários

Diretório de Empresas
O salário da Shipt varia de $41,078 em remuneração total por ano para um Atendimento ao Cliente na extremidade inferior a $362,875 para um Cientista de Dados na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Shipt. Última atualização: 9/19/2025

$160K

Engenheiro de Software
L2 $105K
L3 $105K
L4 $169K
L5 $257K
L6 $279K

Engenheiro de Software Backend

Cientista de Dados
L3 $153K
L4 $206K
L5 $363K
Gestor de Produto
Median $147K

Designer de Produto
Median $110K

Designer UX

Gestor de Engenharia de Software
Median $195K
Contabilista
$128K
Analista de Negócio
$76.9K
Atendimento ao Cliente
$41.1K
Tecnólogo de Informação (TI)
Median $88.2K
Gestor de Design de Produto
$201K
Gestor de Programa
$167K
Analista de Cibersegurança
Median $170K
Arquitecto de Soluções
$99.1K
Gestor de Programa Técnico
$121K
Investigador de UX
$162K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Shipt é Cientista de Dados at the L5 level com uma remuneração total anual de $362,875. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Shipt é $152,898.

