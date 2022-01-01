Collective Health Salários

Diretório de Empresas
O salário da Collective Health varia de $65,325 em remuneração total por ano para um Analista de Negócio na extremidade inferior a $502,500 para um Vendas na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Collective Health. Última atualização: 10/13/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $195K
Gestor de Produto
Median $138K
Gestor de Engenharia de Software
Median $250K

Gestor de Operações de Negócio
$97.5K
Analista de Negócio
$65.3K
Analista de Dados
$88.4K
Cientista de Dados
$124K
Analista Financeiro
$149K
Designer de Produto
$170K
Vendas
$503K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
Options

Na Collective Health, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

