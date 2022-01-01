Collective Health Salários

O salário da Collective Health varia de $65,325 em remuneração total por ano para um Analista de Negócio na extremidade inferior a $502,500 para um Vendas na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Collective Health. Última atualização: 10/13/2025
Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Collective Health, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)
