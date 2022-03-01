Diretório de Empresas
Schrödinger
Schrödinger Salários

O salário da Schrödinger varia de $29,678 em remuneração total por ano para um Arquiteto de Soluções na extremidade inferior a $207,060 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Schrödinger. Última atualização: 11/15/2025

Engenheiro de Software
Median $171K
Tecnólogo da Informação (TI)
$144K
Gestor de Produto
$207K

Gestor de Projeto
$199K
Arquiteto de Soluções
$29.7K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
Options

Na Schrödinger, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Schrödinger é Gestor de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $207,060. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Schrödinger é $171,000.

