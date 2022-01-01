Roper Technologies Salários

O salário da Roper Technologies varia de $2,902 em remuneração total por ano para um Atendimento ao Cliente na extremidade inferior a $149,250 para um Arquitecto de Soluções na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Roper Technologies . Última atualização: 9/18/2025