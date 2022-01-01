Diretório de Empresas
Roper Technologies
Roper Technologies Salários

O salário da Roper Technologies varia de $2,902 em remuneração total por ano para um Atendimento ao Cliente na extremidade inferior a $149,250 para um Arquitecto de Soluções na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Roper Technologies. Última atualização: 9/18/2025

$160K

Analista de Negócio
$63.3K
Atendimento ao Cliente
$2.9K
Cientista de Dados
$124K

Designer de Produto
$80.4K
Engenheiro de Software
$122K
Arquitecto de Soluções
$149K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Roper Technologies é Arquitecto de Soluções at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $149,250. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Roper Technologies é $101,400.

Outros Recursos