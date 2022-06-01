Diretório de Empresas
SADA
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

SADA Salários

O salário da SADA varia de $21,128 em remuneração total por ano para um Copywriter in India na extremidade inferior a $295,515 para um Gestor de Engenharia de Software in United States na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da SADA. Última atualização: 9/9/2025

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
Median $175K
Arquitecto de Soluções
Median $230K
Actuário
$99.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Copywriter
$21.1K
Atendimento ao Cliente
$40.8K
Recursos Humanos
$148K
Designer de Produto
$101K
Gestor de Programa
$43.4K
Gestor de Projecto
$138K
Vendas
$160K
Analista de Cibersegurança
$224K
Gestor de Engenharia de Software
$296K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην SADA είναι Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $295,515. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην SADA είναι $142,973.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para SADA

Empresas Relacionadas

  • Accela
  • Axoni
  • Paxos
  • Evisort
  • ConsenSys
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos