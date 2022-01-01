Diretório de Empresas
Axoni
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Axoni Salários

O salário da Axoni varia de $155,000 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $165,825 para um Analista de Negócios na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Axoni. Última atualização: 11/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Engenheiro de Software
Median $155K
Analista de Negócios
$166K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
Options

Na Axoni, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

Tens alguma questão? Pergunta à comunidade.

Visita a comunidade Levels.fyi para interagires com funcionários de diferentes empresas, obteres dicas de carreira e muito mais.

Visita Agora!

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Axoni é Analista de Negócios at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $165,825. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Axoni é $160,413.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Axoni

Empresas Relacionadas

  • Evisort
  • Saama
  • Expedition Tech
  • Apptio
  • Accela
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos