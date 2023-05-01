Diretório de Empresas
Paytronix Systems
Paytronix Systems Salários

O salário da Paytronix Systems varia de $55,275 em remuneração total por ano para um Vendas na extremidade inferior a $213,060 para um Gestor de Parcerias na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Paytronix Systems. Última atualização: 10/24/2025

Engenheiro de Software
Median $114K
Gestor de Parcerias
$213K
Vendas
$55.3K

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Paytronix Systems é Gestor de Parcerias at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $213,060. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Paytronix Systems é $114,000.

Outros Recursos