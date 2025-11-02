Diretório de Empresas
Pandora
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Analista de Dados

  • Todos os Salários de Analista de Dados

Pandora Analista de Dados Salários

A remuneração total média de Analista de Dados in Panama na Pandora varia de PAB 39.5K a PAB 55.3K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Pandora. Última atualização: 11/2/2025

Remuneração Total Média

PAB 42.9K - PAB 51.9K
Panama
Intervalo Comum
Intervalo Possível
PAB 39.5KPAB 42.9KPAB 51.9KPAB 55.3K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Só precisamos de 3 mais Analista de Dados submissões na Pandora para desbloquear!

Convida os teus amigos e comunidade para adicionarem salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos a emprego como tu e a nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir O Teu Salário

Block logo
+PAB 57.9K
Robinhood logo
+PAB 88.9K
Stripe logo
+PAB 20K
Datadog logo
+PAB 35K
Verily logo
+PAB 22K
Don't get lowballed

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Pandora, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Analista de Dados verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Analista de Dados na Pandora in Panama situa-se numa remuneração total anual de PAB 55,252. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Pandora para a função de Analista de Dados in Panama é PAB 39,534.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Pandora

Empresas Relacionadas

  • One Medical
  • Yelp
  • Etsy
  • Grubhub
  • LendingClub
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos