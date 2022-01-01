Grubhub Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da Grubhub varia de $19,632 em remuneração total por ano para um Designer de Produto no limite inferior a $320,000 para um Gestor de Engenharia de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Grubhub. Última atualização: 8/19/2025

$160K

Engenheiro de Software
Software Engineer 1 $140K
Software Engineer 2 $170K
Senior Software Engineer $217K
Staff Software Engineer $272K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Fiabilidade de Site

Gestor de Produto
Product Manager II $165K
Senior Product Manager $196K
Gestor de Engenharia de Software
Median $320K

Cientista de Dados
Median $150K
Analista de Negócios
Median $95K
Analista de Dados
Median $140K
Gestor de Ciência de Dados
Median $185K
Contabilista
$126K
Operações de Negócios
$296K
Gestor de Operações de Negócios
$125K
Analista Financeiro
$87.6K
Recursos Humanos
$74.6K
Marketing
$51K
Operações de Marketing
$103K
Gestor de Parceiros
$115K
Designer de Produto
$19.6K
Gestor de Programa
$160K
Recrutador
$101K
Vendas
$128K
Arquiteto de Soluções
$85.6K

Arquiteto de Dados

Gestor de Programa Técnico
$101K
Investigador de Experiência do Utilizador
$98K
Plano de Aquisição

40%

ANO 1

30%

ANO 2

15%

ANO 3

15%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Grubhub, as RSUs estão sujeitas a um plano de aquisição de 4 anos:

  • 40% adquire em 1st-ANO (40.00% anual)

  • 30% adquire em 2nd-ANO (7.50% trimestral)

  • 15% adquire em 3rd-ANO (3.75% trimestral)

  • 15% adquire em 4th-ANO (3.75% trimestral)

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Grubhub, as RSUs estão sujeitas a um plano de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire em 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire em 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire em 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire em 4th-ANO (6.25% trimestral)

FAQs

The highest paying role reported at Grubhub is Gestor de Engenharia de Software with a yearly total compensation of $320,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Grubhub is $127,379.

Outros Recursos