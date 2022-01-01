Diretório de Empresas
OneTrust
OneTrust Salários

O salário da OneTrust varia de $11,914 em remuneração total por ano para um Recrutador na extremidade inferior a $323,000 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da OneTrust. Última atualização: 11/28/2025

Engenheiro de Software
Median $190K
Gestor de Engenharia de Software
Median $323K
Designer de Produto
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
Contabilista
$69.7K
Desenvolvimento Corporativo
$232K
Atendimento ao Cliente
$117K
Sucesso do Cliente
$62.5K
Tecnólogo da Informação (TI)
$72.9K
Consultor de Gestão
$63.2K
Marketing
$224K
Operações de Marketing
$90.5K
Gestor de Projeto
Median $135K
Recrutador
$11.9K
Vendas
$159K
Engenheiro de Vendas
$121K
Gestor Técnico de Contas
$97.5K
Gestor de Programa Técnico
$112K
Capitalista de Risco
$62.3K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
Options

Na OneTrust, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na OneTrust é Gestor de Engenharia de Software com uma remuneração total anual de $323,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na OneTrust é $106,218.

