Riverbed Technology
Riverbed Technology Salários

O salário da Riverbed Technology varia de $41,644 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $203,975 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Riverbed Technology. Última atualização: 9/18/2025

$160K

Tecnólogo de Informação (TI)
Median $96K
Gestor de Produto
Median $135K
Engenheiro de Software
$41.6K

Gestor de Engenharia de Software
$204K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Riverbed Technology é Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $203,975. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Riverbed Technology é $115,500.

