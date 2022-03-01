MTS Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da MTS varia de $13,866 em remuneração total por ano para um Gestor de Projeto no limite inferior a $83,421 para um Gestor de Ciência de Dados no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da MTS. Última atualização: 8/18/2025

$160K

Engenheiro de Software
Junior Software Engineer $27.2K
Software Engineer $40K
Senior Software Engineer $62K
Lead Software Engineer $60.5K

Engenheiro iOS

Engenheiro de Software Frontend

Engenheiro de Aprendizagem Automática

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Garantia de Qualidade (QA)

Engenheiro de Dados

Engenheiro DevOps

Cientista de Dados
Median $35K
Analista de Negócios
Median $30.6K

Analista de Dados
Median $14.7K
Designer de Produto
Median $30.4K
Gestor de Produto
Median $48.4K
Gestor de Engenharia de Software
Median $66.7K
Gestor de Projeto
Median $13.9K
Gestor de Ciência de Dados
Median $83.4K
Assistente Administrativo
$81.1K
Analista Financeiro
$18.7K
Recursos Humanos
$16.6K
Tecnólogo de Informação (TI)
$57.3K
Consultor de Gestão
$47.6K
Marketing
$27.3K
Gestor de Design de Produto
$68.3K
Arquiteto de Soluções
$61.9K
Gestor de Programa Técnico
$44.5K
FAQs

