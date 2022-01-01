Diretório de Empresas
BT
Trabalha aqui? Reivindique a Sua Empresa

BT Salários

A faixa salarial da BT varia de $7,650 em remuneração total por ano para um Analista de Dados no limite inferior a $256,275 para um Vendas no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da BT. Última atualização: 8/20/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e, regularmente, conseguimos aumentos de $30K+ (por vezes $300K+).Obtenha o seu salário negociado ou a sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
Median $20.3K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Tecnólogo de Informação (TI)
Median $43.6K
Chefe de Gabinete
$88.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Serviço de Atendimento ao Cliente
$29.2K
Analista de Dados
$7.7K
Gestor de Ciência de Dados
$47.8K
Cientista de Dados
$17.5K
Analista Financeiro
$88.3K
Engenheiro de Hardware
$119K
Recursos Humanos
$48.4K
Jurídico
$184K
Marketing
$107K
Designer de Produto
$42.7K
Gestor de Produto
$73.2K
Gestor de Programa
$113K
Gestor de Projeto
$9.4K
Vendas
$256K
Analista de Cibersegurança
$80.1K
Gestor de Engenharia de Software
$61K
Arquiteto de Soluções
$52.3K

Arquiteto de Dados

Gestor de Programa Técnico
$74.2K
Escritor Técnico
$10.9K
Investigador de Experiência do Utilizador
$81.5K
Falta o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remuneração ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


FAQs

Die am besten bezahlte Rolle, die bei BT gemeldet wurde, ist Vendas at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $256,275. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei BT gemeldet wurde, beträgt $61,004.

Ofertas de Emprego em Destaque

    Nenhuma oferta de emprego em destaque encontrada para BT

Empresas Relacionadas

  • Sprint
  • Vodafone
  • TELUS
  • Singtel
  • Airtel India
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos