Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Lumentum. Última atualização: 11/2/2025

Remuneração Total Média

NT$1.95M - NT$2.22M
Taiwan
Intervalo Comum
Intervalo Possível
NT$1.69MNT$1.95MNT$2.22MNT$2.47M
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Lumentum, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Cientista de Dados na Lumentum in Taiwan situa-se numa remuneração total anual de NT$2,468,022. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Lumentum para a função de Cientista de Dados in Taiwan é NT$1,694,151.

