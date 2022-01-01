Ciena Salários

Diretório de Empresas
O salário da Ciena varia de $33,419 em remuneração total por ano para um Redactor Técnico na extremidade inferior a $275,000 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Ciena. Última atualização: 10/13/2025

$160K

Engenheiro de Software
P1 $69.7K
P2 $84.9K
P3 $108K
P4 $105K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Redes

Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA)

Embedded Systems Software Engineer

Engenheiro de Hardware
P1 $67.7K
P3 $105K
P4 $155K

ASIC Engineer

Engenheiro Óptico
Median $83.1K

Gestor de Engenharia de Software
Median $275K
Analista de Negócio
$86.7K
Atendimento ao Cliente
$87.3K
Gestor de Ciência de Dados
$139K
Cientista de Dados
$78.9K
Consultor de Gestão
$180K
Marketing
$252K
Engenheiro Mecânico
$66.8K
Designer de Produto
$101K
Vendas
Median $116K
Engenheiro de Vendas
$150K
Arquitecto de Soluções
$110K
Gestor de Programa Técnico
$95.8K
Redactor Técnico
$33.4K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Ciena, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Ciena é Gestor de Engenharia de Software com uma remuneração total anual de $275,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Ciena é $103,078.

Outros Recursos