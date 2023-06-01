Diretório de Empresas
Jane Technologies
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Jane Technologies Salários

O salário da Jane Technologies varia de $160,800 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados na extremidade inferior a $266,325 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Jane Technologies. Última atualização: 9/14/2025

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Cientista de Dados
$161K
Gestor de Produto
$266K
Engenheiro de Software
$209K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Gestor de Engenharia de Software
$174K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Jane Technologies é Gestor de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $266,325. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Jane Technologies é $191,157.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Jane Technologies

Empresas Relacionadas

  • Facebook
  • Amazon
  • Databricks
  • Uber
  • Snap
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos