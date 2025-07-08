Diretório de Empresas
Intellectual Ventures
Intellectual Ventures Salários

O salário da Intellectual Ventures varia de $183,080 em remuneração total por ano para um Desenvolvimento de Negócios na extremidade inferior a $186,428 para um Gestor de Projeto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Intellectual Ventures. Última atualização: 11/24/2025

Desenvolvimento de Negócios
$183K
Gestor de Projeto
$186K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Intellectual Ventures é Gestor de Projeto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $186,428. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Intellectual Ventures é $184,754.

Outros Recursos

