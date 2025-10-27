Diretório de Empresas
HNTB
HNTB Engenheiro Civil Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Engenheiro Civil na HNTB totaliza $90K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da HNTB. Última atualização: 10/27/2025

Pacote Mediano
company icon
HNTB
Civil Engineer
Boston, MA
Total por ano
$90K
Nível
Mid
Base
$90K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Anos na empresa
1 Ano
Anos exp
4 Anos
Quais são os níveis de carreira na HNTB?
Últimas Submissões Salariais
Títulos Incluídos

Water Resources Engineer

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro Civil na HNTB in United States situa-se numa remuneração total anual de $115,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na HNTB para a função de Engenheiro Civil in United States é $90,000.

