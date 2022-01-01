Diretório de Empresas
GoPro
GoPro Salários

O salário da GoPro varia de $72,563 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $291,450 para um Desenvolvimento de Negócios na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da GoPro. Última atualização: 11/22/2025

Engenheiro de Software
Median $72.6K
Desenvolvimento de Negócios
$291K
Cientista de Dados
$139K

Engenheiro de Hardware
$97.8K
Engenheiro Mecânico
$187K
Designer de Produto
$189K
Gestor de Produto
$114K
Gestor de Projeto
$111K
Gestor de Programa Técnico
$230K
Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na GoPro, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na GoPro é Desenvolvimento de Negócios at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $291,450. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na GoPro é $139,300.

Outros Recursos

