Root Insurance
Root Insurance Salários

O salário da Root Insurance varia de $76,500 em remuneração total por ano para um Analista de Dados na extremidade inferior a $270,970 para um Recursos Humanos na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Root Insurance. Última atualização: 9/18/2025

$160K

Cientista de Dados
Median $120K
Gestor de Produto
Median $145K
Engenheiro de Software
Median $161K

Gestor de Engenharia de Software
Median $230K
Analista de Dados
$76.5K
Designer Gráfico
$95.2K
Recursos Humanos
$271K
Marketing
$159K
Engenheiro Mecânico
$86.7K
Designer de Produto
$133K
Recrutador
$86.7K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Root Insurance, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

Найвищеоплачувана позиція в Root Insurance - це Recursos Humanos at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $270,970. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Root Insurance складає $133,280.

Outros Recursos