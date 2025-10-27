Diretório de Empresas
A remuneração total média de Analista de Dados in United States na GOAT varia de $93.5K a $128K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da GOAT. Última atualização: 10/27/2025

Remuneração Total Média

$100K - $121K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$93.5K$100K$121K$128K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
Options

Na GOAT, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Analista de Dados na GOAT in United States situa-se numa remuneração total anual de $127,600. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na GOAT para a função de Analista de Dados in United States é $93,500.

