Genesys
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

Genesys Engenheiro de Software Salários

A remuneração de Engenheiro de Software in United States na Genesys varia de $92.4K por year para L1 a $181K por year para L5. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $140K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Genesys. Última atualização: 10/27/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L1
Associate Software Engineer(Nível de Entrada)
$92.4K
$90.2K
$0
$2.2K
L2
Software Engineer
$118K
$112K
$0
$6.3K
L3
Senior Software Engineer
$140K
$128K
$2.9K
$8.8K
L4
Lead Software Engineer
$186K
$163K
$0
$23.1K
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na Genesys?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Genesys in United States situa-se numa remuneração total anual de $237,300. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Genesys para a função de Engenheiro de Software in United States é $136,600.

Outros Recursos