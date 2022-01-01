Diretório de Empresas
Ultimate Software
Ultimate Software Salários

O salário da Ultimate Software varia de $70,745 em remuneração total por ano para um Tecnólogo de Informação (TI) na extremidade inferior a $189,945 para um Cientista de Dados na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Ultimate Software. Última atualização: 9/21/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $110K
Analista de Negócio
$99.5K
Cientista de Dados
$190K

Tecnólogo de Informação (TI)
$70.7K
Designer de Produto
$76.9K
Gestor de Produto
$184K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Ultimate Software é Cientista de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $189,945. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Ultimate Software é $104,875.

