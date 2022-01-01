Diretório de Empresas
General Motors
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

General Motors Salários

O salário da General Motors varia de $44,446 em remuneração total por ano para um Consultor de Gestão na extremidade inferior a $277,400 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da General Motors. Última atualização: 9/13/2025

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
L5 $102K
L6 $123K
L7 $176K
L8 $257K

Engenheiro de Software Mobile

Engenheiro de Machine Learning

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Redes

Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA)

Engenheiro de Dados

Engenheiro de Software de Produção

Engenheiro de Sistemas

Investigador Científico

Cientista de Dados
L5 $95.9K
L6 $124K
L7 $143K
L8 $203K
Engenheiro de Hardware
L5 $93.2K
L6 $107K
L7 $140K

Engenheiro de Hardware Embebido

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Engenheiro Mecânico
L5 $89.7K
L6 $114K
L7 $135K
L8 $97.5K

Engenheiro de Produção

Engenheiro CAE

Gestor de Produto
L6 $109K
L7 $154K
L8 $190K
L9 $224K
Designer de Produto
L5 $101K
L6 $111K
L7 $140K

Designer UX

Arquitecto de Soluções
L6 $152K
L7 $162K
L8 $197K

Arquiteto de Dados

Arquiteto de Cloud

Arquitecto de Segurança na Nuvem

Analista de Negócio
L5 $107K
L6 $104K
L7 $130K
L8 $151K
Tecnólogo de Informação (TI)
L5 $97K
L6 $100K
L7 $131K
L8 $135K
Gestor de Engenharia de Software
L7 $200K
L8 $245K
L9 $277K
Gestor de Programa Técnico
L6 $172K
L7 $132K
L8 $237K
Gestor de Projecto
L6 $114K
L7 $143K
Gestor de Programa
L6 $128K
L7 $160K
Analista Financeiro
L5 $98.9K
L6 $110K
Engenheiro de Controlo
L5 $94K
L6 $115K
Marketing
Median $120K
Recrutador
Median $200K
Desenvolvimento de Negócio
Median $148K
Analista de Dados
Median $123K
Contabilista
Median $100K

Contabilista Técnico

Analista de Cibersegurança
Median $100K
Gestor de Ciência de Dados
Median $200K
Designer Gráfico
Median $135K
Recursos Humanos
Median $102K
Vendas
Median $100K
Assistente Administrativo
$60.5K
Gestor de Operações de Negócio
$225K
Desenvolvimento Corporativo
$86.2K
Atendimento ao Cliente
$135K
Engenheiro Electrotécnico
$137K
Jurídico
$116K
Consultor de Gestão
$44.4K
Operações de Marketing
$89.6K
Engenheiro de Materiais
$213K
Engenheiro Óptico
$198K
Investigador de UX
$149K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na General Motors, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

Tens alguma questão? Pergunta à comunidade.

Visita a comunidade Levels.fyi para interagires com funcionários de diferentes empresas, obteres dicas de carreira e muito mais.

Visita Agora!

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na General Motors é Gestor de Engenharia de Software at the L9 level com uma remuneração total anual de $277,400. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na General Motors é $130,446.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para General Motors

Empresas Relacionadas

  • Ford Motor
  • Allstate
  • DISH Network
  • Canadian Tire
  • ConocoPhillips
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos