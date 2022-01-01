Diretório de Empresas
ConocoPhillips
ConocoPhillips Salários

O salário da ConocoPhillips varia de $80,000 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $402,000 para um Desenvolvimento de Negócio na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da ConocoPhillips. Última atualização: 10/15/2025

Information Technologist (IT)
Median $109K
Engenheiro de Software
Median $80K
Contabilista
$109K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
Analista de Negócio
$88.8K
Desenvolvimento de Negócio
$402K
Engenheiro Químico
$121K
Cientista de Dados
$287K
Analista Financeiro
$174K
Engenheiro Geológico
$275K
Engenheiro Mecânico
$279K
Gestor de Produto
$127K
Gestor de Programa Técnico
$212K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na ConocoPhillips é Desenvolvimento de Negócio at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $402,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na ConocoPhillips é $150,499.

