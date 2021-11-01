Excella Salários

Diretório de Empresas
Excella
A faixa salarial da Excella varia de $78,390 em remuneração total por ano para um Analista de Negócios no limite inferior a $185,925 para um Consultor de Gestão no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Excella. Última atualização: 8/11/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $102K
Analista de Negócios
$78.4K
Cientista de Dados
$158K

Consultor de Gestão
$186K
Designer de Produto
$95.5K
Gestor de Engenharia de Software
$183K
FAQs

Hæstlaunaða hlutverkið sem tilkynnt er um hjá Excella er Consultor de Gestão at the Common Range Average level með árlegum heildarbótum upp á $185,925. Þetta felur í sér grunnlaun auk mögulegra hlutabréfabóta og bónusa.
Miðgildi árlegra heildarbóta sem tilkynnt er um hjá Excella er $129,893.

