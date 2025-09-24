A remuneração de Arquitecto de Soluções in Canada na Ericsson varia de CA$143K por year para JS6 a CA$157K por year para JS7. O pacote de remuneração in Canada mediano year totaliza CA$158K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Ericsson. Última atualização: 9/24/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
JS4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS5
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS6
CA$143K
CA$128K
CA$1.8K
CA$13.2K
JS7
CA$157K
CA$147K
CA$0
CA$9.5K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Títulos IncluídosSubmeter Novo Título