Creditas
Creditas Salários

A faixa salarial da Creditas varia de $42,915 em remuneração total por ano para um Gestor de Programa Técnico no limite inferior a $114,447 para um Gestor de Produto no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Creditas. Última atualização: 8/24/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $47.5K

Engenheiro de Software Backend

Gestor de Produto
$114K
Gestor de Programa Técnico
$42.9K

Falta o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remuneração ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


The highest paying role reported at Creditas is Gestor de Produto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $114,447. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Creditas is $47,491.

