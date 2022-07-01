Diretório de Empresas
Cognira
Cognira Salários

O salário da Cognira varia de $9,768 em remuneração total por ano para um Recursos Humanos na extremidade inferior a $104,475 para um Cientista de Dados na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Cognira. Última atualização: 9/5/2025

$160K

Cientista de Dados
$104K
Recursos Humanos
$9.8K
Engenheiro de Software
$73.5K

Perguntas Frequentes

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Cognira er Cientista de Dados at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $104,475. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Cognira er $73,500.

Outros Recursos