Cirrus Logic
  Salários
  Engenheiro Electrotécnico

  • Todos os Salários de Engenheiro Electrotécnico

Cirrus Logic Engenheiro Electrotécnico Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Engenheiro Electrotécnico na Cirrus Logic totaliza $250K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Cirrus Logic. Última atualização: 9/23/2025

Pacote Mediano
company icon
Cirrus Logic
Electrical Engineer
Austin, TX
Total por ano
$250K
Nível
L6
Base
$200K
Stock (/yr)
$50K
Bónus
$0
Anos na empresa
3 Anos
Anos exp
21 Anos
Quais são os níveis de carreira na Cirrus Logic?

$160K

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Engenheiro Electrotécnico at Cirrus Logic in United States sits at a yearly total compensation of $308,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cirrus Logic for the Engenheiro Electrotécnico role in United States is $175,000.

