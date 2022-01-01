Diretório de Empresas
Intel Salários

O salário da Intel varia de $36,403 em remuneração total por ano para um Recrutador na extremidade inferior a $818,056 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Intel. Última atualização: 10/21/2025

Engenheiro de Software
Grade 3 $137K
Grade 5 $135K
Grade 6 $176K
Grade 7 $205K
Grade 8 $264K
Grade 9 $337K
Grade 10 $389K
Grade 11 $575K
Fellow $818K

Engenheiro de Machine Learning

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Redes

Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA)

Engenheiro de Dados

Engenheiro de Software de Produção

Engenheiro de Software de Segurança

Engenheiro DevOps

Engenheiro de Fiabilidade de Site

Engenheiro de Criptografia

Engenheiro de Sistemas

Engenheiro de Software de Videojogos

Investigador Científico

Investigador de IA

Engenheiro de IA

Embedded Systems Software Engineer

Engenheiro de Hardware
Grade 5 $139K
Grade 6 $159K
Grade 7 $186K
Grade 8 $227K
Grade 9 $287K
Grade 10 $374K
Grade 11 $499K

Analog Engineer

ASIC Engineer

SoC Engineer

FPGA Engineer

Embedded Hardware Engineer

VLSI CAD Engineer

Gestor de Produto
Grade 6 $120K
Grade 7 $177K
Grade 8 $187K
Grade 9 $303K
Grade 10 $384K
Grade 11 $597K

Cientista de Dados
Grade 5 $122K
Grade 6 $158K
Grade 7 $171K
Grade 8 $235K
Grade 9 $253K
Gestor de Programa Técnico
Grade 5 $111K
Grade 6 $134K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $272K
Grade 10 $325K
Grade 11 $447K

Gestor de Projeto Técnico

Gestor de Engenharia de Software
Grade 7 $209K
Grade 8 $253K
Grade 9 $323K
Grade 10 $421K
Grade 11 $571K
Engenheiro Mecânico
Grade 5 $111K
Grade 6 $138K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $255K

Manufacturing Engineer

Packaging Engineer

Thermal Engineer

Design Engineer

Test Engineer

Arquitecto de Soluções
Grade 6 $191K
Grade 7 $179K
Grade 8 $215K
Grade 9 $283K
Grade 10 $372K

Data Architect

Cloud Architect

Cloud Security Architect

Marketing
Grade 5 $91K
Grade 6 $139K
Grade 7 $157K
Grade 8 $193K
Grade 9 $258K
Grade 10 $306K

Gestor de Marketing de Produto

Designer de Produto
Grade 5 $129K
Grade 6 $149K
Grade 7 $177K
Grade 8 $207K
Grade 9 $271K
Analista Financeiro
Grade 5 $97K
Grade 6 $124K
Grade 7 $144K
Grade 8 $172K
Grade 9 $222K
Gestor de Programa
Grade 6 $137K
Grade 7 $163K
Grade 8 $193K
Grade 9 $237K
Grade 10 $305K
Engenheiro Químico
Grade 5 $114K
Grade 7 $171K
Grade 8 $191K

Process Engineer

Facilities Engineer

Research Engineer

Engenheiro Electrotécnico
Grade 6 $156K
Grade 7 $197K
Grade 8 $234K
Grade 9 $261K
Analista de Negócio
Grade 5 $103K
Grade 6 $116K
Grade 7 $147K
Grade 8 $182K
Recursos Humanos
Grade 7 $159K
Grade 8 $180K
Grade 9 $217K
Grade 10 $302K
Process Engineer
Grade 5 $102K
Grade 7 $148K
Engenheiro de Materiais
Grade 7 $161K
Grade 8 $199K
Vendas
Grade 6 $140K
Grade 8 $213K
Grade 10 $315K

Gestor de Vendas no Terreno

Gestor de Conta

Desenvolvimento de Negócio
Grade 8 $198K
Grade 9 $269K
Information Technologist (IT)
Median $146K
Operações de Negócio
Median $151K
Gestor de Operações de Negócio
Median $201K
Gestor de Ciência de Dados
Median $262K
Engenheiro Óptico
Median $239K
Gestor de Design de Produto
Median $290K
Gestor de Projecto
Median $57.8K
Contabilista
Median $137K

Technical Accountant

Assistente Administrativo
Median $95.2K
Designer Gráfico
Median $235K
Engenheiro de Vendas
Median $201K
Jurídico
Median $300K
Chefe de Gabinete
$220K
Engenheiro Civil
$231K

Construction Engineer

Engenheiro de Controlo
$230K
Atendimento ao Cliente
$103K
Analista de Dados
$71.7K
Gestor de Instalações
$118K
Designer de Moda
$76.4K
Designer Industrial
$156K
Consultor de Gestão
$120K
Engenheiro MEP
$180K
Prompt Engineer
$469K
Recrutador
$36.4K
Cybersecurity Analyst
$73.2K
Redactor Técnico
$44.2K
Investigador de UX
$37.7K
Capitalista de Risco
$166K
Cronograma de Aquisição

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ações
RSU

Na Intel, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire-se no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire-se no 2nd-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire-se no 3rd-ANO (33.30% anual)

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Intel, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Intel é Engenheiro de Software at the Fellow level com uma remuneração total anual de $818,056. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Intel é $188,939.

