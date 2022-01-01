Intel Salários

O salário da Intel varia de $36,403 em remuneração total por ano para um Recrutador na extremidade inferior a $818,056 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Intel. Última atualização: 10/21/2025
Engenheiro de Machine Learning
Engenheiro de Software Backend
Engenheiro de Software Full-Stack
Engenheiro de Redes
Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA)
Engenheiro de Dados
Engenheiro de Software de Produção
Engenheiro de Software de Segurança
Engenheiro DevOps
Engenheiro de Fiabilidade de Site
Engenheiro de Criptografia
Engenheiro de Sistemas
Engenheiro de Software de Videojogos
Investigador Científico
Investigador de IA
Engenheiro de IA
Embedded Systems Software Engineer
OpenAI's stock compensation numbers revealed
We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:
In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...
Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.
33.3%
ANO 1
33.3%
ANO 2
33.3%
ANO 3
Na Intel, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
33.3% adquire-se no 1st-ANO (33.30% anual)
33.3% adquire-se no 2nd-ANO (33.30% anual)
33.3% adquire-se no 3rd-ANO (33.30% anual)
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Intel, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)
Visita a comunidade Levels.fyi para interagires com funcionários de diferentes empresas, obteres dicas de carreira e muito mais.