CFGI Salários

A faixa salarial da CFGI varia de $84,575 em remuneração total por ano para um Analista Financeiro no limite inferior a $131,340 para um Consultor de Gestão no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da CFGI. Última atualização: 8/17/2025

$160K

Contabilista
$114K
Analista Financeiro
$84.6K
Consultor de Gestão
$131K

FAQs

O cargo mais bem pago reportado na CFGI é Consultor de Gestão at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $131,340. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na CFGI é $114,240.

Outros Recursos