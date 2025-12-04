Diretório de Empresas
CFGI Contabilista Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Contabilista na CFGI totaliza $165K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da CFGI. Última atualização: 12/4/2025

Pacote Mediano
company icon
CFGI
Accountant
Philadelphia, PA
Total por ano
$165K
Nível
Senior Manager
Base
$150K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$15K
Anos na empresa
3 Anos
Anos exp
10 Anos
Quais são os níveis de carreira na CFGI?
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Contabilista na CFGI in United States situa-se numa remuneração total anual de $175,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na CFGI para a função de Contabilista in United States é $165,000.

