Censys Salários

O salário da Censys varia de $122,400 em remuneração total por ano para um Recrutador na extremidade inferior a $289,100 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Censys. Última atualização: 9/10/2025

$160K

Gestor de Produto
$289K
Recrutador
$122K
Engenheiro de Software
$199K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Perguntas Frequentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Censys es Gestor de Produto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $289,100. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Censys es $198,716.

