Broad Institute Salários

A faixa salarial da Broad Institute varia de $102,485 em remuneração total por ano para um Gestor de Projeto no limite inferior a $185,000 para um Gestor de Engenharia de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Broad Institute. Última atualização: 8/23/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $145K

Engenheiro de Software Full-Stack

Cientista de Dados
Median $120K
Gestor de Engenharia de Software
Median $185K

Gestor de Produto
Median $160K
Designer de Produto
$114K
Gestor de Projeto
$102K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Broad Institute é Gestor de Engenharia de Software com uma remuneração total anual de $185,000. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Broad Institute é $132,500.

