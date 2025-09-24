A remuneração de Engenheiro de Hardware in Germany na Bosch Global varia de €81.2K por year para EG12 a €99.1K por year para EG16. O pacote de remuneração in Germany mediano year totaliza €100K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Bosch Global. Última atualização: 9/24/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
EG12
€81.2K
€75.8K
€0
€5.5K
EG13
€ --
€ --
€ --
€ --
EG14
€ --
€ --
€ --
€ --
EG15
€97.9K
€88.8K
€0
€9.1K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
