Celonis Salários

O salário da Celonis varia de $42,346 em remuneração total por ano para um Analista de Negócio na extremidade inferior a $205,800 para um Recursos Humanos na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Celonis. Última atualização: 9/10/2025

$160K

Engenheiro de Software
IC1 $69.5K
IC2 $102K
IC3 $120K
IC4 $160K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Gestor de Produto
Median $150K
Engenheiro de Vendas
Median $170K

Analista de Negócio
Median $42.3K
Consultor de Gestão
Median $200K
Gestor de Engenharia de Software
Median $178K
Designer de Produto
Median $94.3K
Atendimento ao Cliente
$181K
Sucesso do Cliente
$201K
Gestor de Ciência de Dados
$89.5K
Cientista de Dados
$89.1K
Analista Financeiro
$63.8K
Recursos Humanos
$206K
Marketing
$88.6K
Operações de Marketing
$90.5K
Gestor de Parcerias
$131K
Gestor de Programa
$164K
Gestor de Projecto
$159K
Vendas
$115K
Arquitecto de Soluções
$94.5K

Arquiteto de Dados

Gestor de Programa Técnico
$201K
Cronograma de Aquisição

Na Celonis, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Celonis é Recursos Humanos at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $205,800. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Celonis é $125,214.

