Diretório de Empresas
Blue Origin
Trabalha aqui? Reivindique a Sua Empresa

Blue Origin Salários

A faixa salarial da Blue Origin varia de $90,000 em remuneração total por ano para um Analista de Negócios no limite inferior a $249,312 para um Gestor de Produto no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Blue Origin. Última atualização: 8/23/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e, regularmente, conseguimos aumentos de $30K+ (por vezes $300K+).Obtenha o seu salário negociado ou a sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro Mecânico
L1 $90.6K
L2 $118K
L3 $140K
L4 $184K

Engenheiro de Qualidade

Engenheiro de Fabrico

Engenheiro Térmico

Engenheiro CAE

Engenheiro de Software
L1 $118K
L2 $144K
L3 $167K
L4 $217K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Sistemas

Engenheiro de Hardware
L1 $103K
L2 $126K
L3 $159K
L4 $223K

Engenheiro de Hardware Embebido

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Engenheiro Aeroespacial
L1 $120K
L2 $123K
L3 $160K
L4 $193K
Gestor de Programa Técnico
L2 $117K
L3 $145K
L4 $217K
L5 $238K

Gestor de Projeto Técnico

Gestor de Produto
L3 $151K
L4 $249K
Engenheiro de Materiais
L2 $120K
L3 $140K
Engenheiro Eletrotécnico
Median $200K
Analista de Negócios
Median $90K
Gestor de Projeto
Median $146K
Operações de Negócios
$102K
Engenheiro Químico
$91.5K
Engenheiro de Controlo
$171K
Desenvolvimento Corporativo
$246K
Analista de Dados
$164K
Gestor de Ciência de Dados
$244K
Analista Financeiro
$154K
Recursos Humanos
$136K
Tecnólogo de Informação (TI)
$198K
Designer de Produto
$218K
Gestor de Programa
$225K
Recrutador
$99.3K
Analista de Cibersegurança
$150K
Gestor de Engenharia de Software
$212K
Falta o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remuneração ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


FAQs

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Blue Origin je Gestor de Produto at the L4 level s ročnou celkovou kompenzáciou $249,312. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Blue Origin je $151,333.

Ofertas de Emprego em Destaque

    Nenhuma oferta de emprego em destaque encontrada para Blue Origin

Empresas Relacionadas

  • Virgin Galactic
  • Aerojet Rocketdyne
  • a.i. solutions
  • Torch Technologies
  • LogicGate
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos