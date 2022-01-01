Diretório de Empresas
Aerojet Rocketdyne
Aerojet Rocketdyne Salários

A faixa salarial da Aerojet Rocketdyne varia de $65,325 em remuneração total por ano para um Analista de Negócios no limite inferior a $180,095 para um Engenheiro de Hardware no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Aerojet Rocketdyne. Última atualização: 8/15/2025

$160K

Engenheiro Mecânico
Median $120K
Contabilista
$109K
Engenheiro Aeroespacial
$75.4K

Analista de Negócios
$65.3K
Cientista de Dados
$91.5K
Engenheiro de Hardware
$180K
Gestor de Programa
$104K
Gestor de Projeto
$120K
Gestor de Programa Técnico
$96.9K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Aerojet Rocketdyne é Engenheiro de Hardware at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $180,095. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Aerojet Rocketdyne é $104,259.

Outros Recursos