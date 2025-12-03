Diretório de Empresas
Belcan
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Recursos Humanos

  • Todos os Salários de Recursos Humanos

Belcan Recursos Humanos Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Recursos Humanos na Belcan totaliza $100K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Belcan. Última atualização: 12/3/2025

Pacote Mediano
company icon
Belcan
Human Resources
Seattle
Total por ano
$100K
Nível
-
Base
$100K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Anos na empresa
0 Anos
Anos exp
4 Anos
Quais são os níveis de carreira na Belcan?
Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Recursos Humanos verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Recursos Humanos na Belcan in United States situa-se numa remuneração total anual de $126,250. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Belcan para a função de Recursos Humanos in United States é $100,000.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Belcan

Empresas Relacionadas

  • InMoment
  • Arcesium
  • InvestCloud
  • SoftServe
  • Avtex
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/belcan/salaries/human-resources.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.