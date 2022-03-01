Diretório de Empresas
Belcan Salários

A faixa salarial da Belcan varia de $54,018 em remuneração total por ano para um Engenheiro Aeroespacial no limite inferior a $120,600 para um Gestor de Programa Técnico no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Belcan. Última atualização: 8/25/2025

$160K

Engenheiro Mecânico
Median $105K
Engenheiro de Software
Median $68.9K
Engenheiro Aeroespacial
$54K

Recursos Humanos
Median $100K
Tecnólogo de Informação (TI)
$80.4K
Gestor de Programa Técnico
$121K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Belcan é Gestor de Programa Técnico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $120,600. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Belcan é $90,200.

