AppLovin
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

AppLovin Engenheiro de Software Salários

A remuneração de Engenheiro de Software in United States na AppLovin varia de $242K por year para Software Engineer 2 a $574K por year para Staff Software Engineer. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $350K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da AppLovin. Última atualização: 10/28/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Software Engineer 1
(Nível de Entrada)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$242K
$176K
$58.3K
$7K
Senior Software Engineer 1
$247K
$193K
$54.8K
$0
Senior Software Engineer 2
$335K
$224K
$108K
$3.8K
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

100%

ANO 1

Tipo de Ações
RSU

Na AppLovin, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 1 anos:

  • 100% adquire-se no 1st-ANO (25.00% trimestral)



Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na AppLovin in United States situa-se numa remuneração total anual de $590,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na AppLovin para a função de Engenheiro de Software in United States é $319,500.

Outros Recursos