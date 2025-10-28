A remuneração de Engenheiro de Software in United States na AppLovin varia de $242K por year para Software Engineer 2 a $574K por year para Staff Software Engineer. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $350K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da AppLovin. Última atualização: 10/28/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$242K
$176K
$58.3K
$7K
Senior Software Engineer 1
$247K
$193K
$54.8K
$0
Senior Software Engineer 2
$335K
$224K
$108K
$3.8K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
100%
ANO 1
Na AppLovin, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 1 anos:
100% adquire-se no 1st-ANO (25.00% trimestral)
Títulos IncluídosSubmeter Novo Título