Disney Salários

O salário da Disney varia de $50,250 em remuneração total por ano para um Assistente Administrativo na extremidade inferior a $477,667 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Disney. Última atualização: 9/3/2025

$160K

Engenheiro de Software
Software Engineer I $140K
Software Engineer II $173K
Senior Software Engineer $210K
Lead Software Engineer $309K

Engenheiro de Machine Learning

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA)

Engenheiro de Dados

Engenheiro de Software de Produção

Engenheiro de Software de Segurança

Engenheiro de Fiabilidade de Site

Programador Web

Gestor de Produto
P2 $147K
P3 $180K
P4 $251K
P5 $397K
P6 $409K
P7 $478K
Designer de Produto
L1 $153K
L2 $133K
L3 $162K
L4 $160K

Designer UX

Gestor de Engenharia de Software
M2 $371K
M3 $322K
M5 $358K
Analista Financeiro
Median $109K
Cientista de Dados
Data Scientist $143K
Senior Data Scientist $203K
Analista de Dados
Median $120K
Gestor de Programa Técnico
Median $180K
Gestor de Projecto
Associate Project Manager $95.8K
Project Manager $110K
Senior Project Manager $159K
Analista de Negócio
Business Analyst $91.4K
Senior Business Analyst $151K
Analista de Cibersegurança
Median $158K
Vendas
Median $99.5K

Gestor de Conta

Gestor de Ciência de Dados
Median $400K
Gestor de Programa
Median $180K
Gestor de Design de Produto
Median $328K
Arquitecto de Soluções
Median $416K

Arquiteto de Dados

Cloud Security Architect

Investigador de UX
Median $158K
Atendimento ao Cliente
Median $60K
Recursos Humanos
Median $140K
Contabilista
Median $85K

Contabilista Técnico

Desenvolvimento de Negócio
Median $165K
Tecnólogo de Informação (TI)
Median $178K
Operações de Marketing
Median $150K
Recrutador
Median $115K
Assistente Administrativo
$50.3K
Operações de Negócio
$296K
Gestor de Operações de Negócio
$53.6K
Engenheiro de Controlo
$93.5K
Desenvolvimento Corporativo
$226K
Designer Gráfico
$90.5K
Engenheiro de Hardware
$85.6K
Jurídico
Median $266K
Consultor de Gestão
$86.2K
Marketing
$209K

Gestor de Marketing de Produto

Recompensas Totais
$148K
Capitalista de Risco
$95.9K

Analista

Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Aquisição

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ações
RSU

Na Disney, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire-se no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire-se no 2nd-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire-se no 3rd-ANO (33.30% anual)

33%

ANO 1

33%

ANO 2

34%

ANO 3

Tipo de Ações
RSU

Na Disney, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33% adquire-se no 1st-ANO (16.50% semestral)

  • 33% adquire-se no 2nd-ANO (16.50% semestral)

  • 34% adquire-se no 3rd-ANO (17.00% semestral)

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Disney, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Disney é Gestor de Produto at the P7 level com uma remuneração total anual de $477,667. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Disney é $158,000.

