A remuneração total média de Marketing in China na AppLovin varia de CN¥397K a CN¥578K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da AppLovin. Última atualização: 10/28/2025

Remuneração Total Média

CN¥455K - CN¥519K
China
Intervalo Comum
Intervalo Possível
CN¥397KCN¥455KCN¥519KCN¥578K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Cronograma de Aquisição

100%

ANO 1

Tipo de Ações
RSU

Na AppLovin, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 1 anos:

  • 100% adquire-se no 1st-ANO (25.00% trimestral)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Marketing na AppLovin in China situa-se numa remuneração total anual de CN¥577,898. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na AppLovin para a função de Marketing in China é CN¥396,693.

