A remuneração de Engenheiro de Software Backend in Australia na ANZ varia de A$109K por year para Junior Software Engineer a A$187K por year para Senior Software Engineer. O pacote de remuneração in Australia mediano year totaliza A$135K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da ANZ. Última atualização: 11/11/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
Junior Software Engineer
A$109K
A$108K
A$0
A$864.6
Software Engineer
A$131K
A$128K
A$0
A$3.3K
Senior Software Engineer
A$187K
A$182K
A$0
A$4.7K
Lead Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
Nenhum salário encontrado
