Anthropic Salários

A faixa salarial da Anthropic varia de $311,933 em remuneração total por ano para um Marketing no limite inferior a $642,600 para um Operações de Negócios no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Anthropic. Última atualização: 8/21/2025

$160K

Engenheiro de Software
Senior Software Engineer $526K
Lead Software Engineer $635K
Operações de Negócios
$643K
Tecnólogo de Informação (TI)
$322K

Marketing
$312K
Plano de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Anthropic, as Concessões de ações/participação estão sujeitas a um plano de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire em 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire em 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire em 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire em 4th-ANO (2.08% mensal)

FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Anthropic é Operações de Negócios at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $642,600. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Anthropic é $525,821.

