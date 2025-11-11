Diretório de Empresas
Anthropic
Anthropic Engenheiro de Software Backend Salários

A remuneração de Engenheiro de Software Backend in United States na Anthropic varia de $640K por year para Senior Software Engineer a $578K por year para Lead Software Engineer. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $570K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Anthropic. Última atualização: 11/11/2025

Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
Software Engineer
(Nível de Entrada)
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$640K
$320K
$320K
$0
Lead Software Engineer
$578K
$315K
$263K
$0
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimas Submissões Salariais
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Anthropic, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software Backend na Anthropic in United States situa-se numa remuneração total anual de $710,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Anthropic para a função de Engenheiro de Software Backend in United States é $570,000.

Outros Recursos